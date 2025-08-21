Malgré un parcours avec l'équipe en dents de scie

Le joueur des Canadiens de Montréal, Patrik Laine, est dans la dernière année de son contrat et a exprimé son désir de prolonger son séjour à Montréal, si les deux parties peuvent s'entendre.

Tout récemment, Laine a fait preuve d'un grand optimisme quant à la saison à venir.

Rappelons que son parcours avec l'équipe a été en dents de scie. Celui-ci a été marqué par des blessures et des performances en «montagnes russes».

Lors d'une entrevue avec l'animateur du 98.5 Meeker Guerrier, Laine a fait preuve d'un grand optimisme quant à la saison à venir. Il a déclaré que l'équipe ne se battra pas pour être dans le «mix» des équipes qui luttent pour une place en séries, mais qu'elle est pratiquement assurée d'y participer.

Écoutez les explications du chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi.

En dehors de la patinoire, Laine et son épouse tiennent un défilé de mode appelé «From Us to You» pour amasser des fonds pour leur fondation axée sur la santé mentale. C'est au Quartier des spectacles.

Autres sujets abordés: