Les Canadiens en séries au printemps 2026?

Patrik Laine et son épouse Jordan on mis sur pied l'événement Défilé From Us To You visant à amasser des fonds pour leur fondation entourant la santé mentale.

Écoutez Patrick Laine et son épouse Jordan parler de leur événement caritatif et de la prochaine saison des Canadiens au micro de Meeker Guerrier.

L'été à Montréal

Jordan: «Ce n'est pas difficile d'aimer être à Montréal en été. Il fait beau. On avons été à Osheaga. C'est une belle ville.»

La santé mentale

Patrik: «À Montréal ou ailleurs, les gens ont des problèmes (de santé mentale). Si on peut faire quelque chose, on est heureux de le faire.»

L'accueil lors de leur arrivée à Montréal il y a un an

Jordan: «La ville de Montréal nous a vraiment pris sous son aile. Ce n'était pas facile à notre arrivée. Les amateurs nous appuient, comme famille.»

Patrik: «Les Canadiens ont été très compréhensifs de notre situation. Ce furent des moments difficiles. Il y a une dynamique familiale au sein de cette organisation».

La nouvelle saison

Patrik: «Je suis excité à l'approche de cette saison. J'ai vu ce que c'était de jouer ici la saison dernière. Les derniers étés, je n'étais pas en santé et je n'étais pas sûr d'être prêt pour le début de la saison. C'est rafraîchissant d'être en santé cet été. Les batteries sont rechargées. Il y aura des hauts et des bas, mais il faut avoir du plaisir.»

Est-ce que les Canadiens seront dans le «mix» cette saison?

Patrik: «On ne va pas être de retour dans le mix: on va se qualifier (pour les séries). Et les amateurs n'auront pas à stresser jusqu'au dernier match de la saison...»