Football
Un quatrième quart partant différent cette saison

Alouettes: «On est rendus au suivant du suivant» -Jean St Onge

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 août 2025 20:27

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
James Morgan (16) sera le partant des Alouettes, jeudi. / PC/Darryl Dyck

Les Alouettes de Montréal affronteront les Blue Bombers de Winnipeg, jeudi soir, au stade Percival-Molson.

Écoutez le descripteur des matchs des Alouettes de Montréal au réseau Cogeco, Jean St-Onge, commenter la situation avec Jean-François Baril.

Les sujets discutés

  • James Morgan sera le quatrième quart partant des Alouettes cette saison;
  • Jason Maas, l'entraîneur-chef, insiste sur la préparation et la résilience malgré trois blessures à la même position, soulignant l'importance de l'attitude et de l'exécution dans les trois phases du jeu;
  • Morgan, ancien choix des Jets de New York, et bien préparé. Il aura droit à son premier départ en CFL.
