Un quatrième quart partant différent cette saison

Les Alouettes de Montréal affronteront les Blue Bombers de Winnipeg, jeudi soir, au stade Percival-Molson.
Écoutez le descripteur des matchs des Alouettes de Montréal au réseau Cogeco, Jean St-Onge, commenter la situation avec Jean-François Baril.
Les sujets discutés
- James Morgan sera le quatrième quart partant des Alouettes cette saison;
- Jason Maas, l'entraîneur-chef, insiste sur la préparation et la résilience malgré trois blessures à la même position, soulignant l'importance de l'attitude et de l'exécution dans les trois phases du jeu;
- Morgan, ancien choix des Jets de New York, et bien préparé. Il aura droit à son premier départ en CFL.