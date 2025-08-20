 Aller au contenu
Une protéine populaire

Savoir gérer la prise de collagène

par 98.5 Sports

0:00
5:52

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 août 2025 20:02

Avec

Jean-Francois Baril
Les amateurs de sports / Cogeco Média

La plupart des gens ont déjà entendu parler de la protéine du collagène. Ça a l'air d'être bon pour tout, mais est -ce qu'il y a une façon de prendre ça? Est-ce qu'il y a des dangers aussi pour la santé?

Écoutez Gabriel Samson, gérant de la boutique Popeye, à Beauport, à ce sujet, au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le collagène est une protéine utilisée pour la signalisation cellulaire, bénéfique pour les articulations, la peau, les ongles et les cheveux, mais dont l’efficacité dépend du type, du dosage et de la qualité du supplément;
  • Il y a des différences entre les produits canadiens et américains: «Les normes ne sont pas les mêmes aux États-Unis qu'au Canada»;
  • On souligne l’importance d’être bien conseillé, comme pour la créatine, qui, au-delà de la performance musculaire, montre aussi des effets prometteurs sur la récupération cérébrale et la prévention de la dégénérescence cognitive.
