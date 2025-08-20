L'ancien défenseur des Canadiens de Montréal Patrice Brisebois participera à l'événement organisé par Patrik Laine et son épouse Jordan, Défilé From Us to You, qui aura lieu à Montréal, dans le cadre du M.A.D Fest.
Écoutez Patrice Brisebois parler de cet événement, de sa relation avec Laine et de son passé avec le Tricolore au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Je pense que Patrik veut revenir fort et montrer tout son talent»
- La dernière année de contrat, un facteur ou pas?
- «Les athlètes sont des humains, pas des robots»
- Le concours d'habiletés pour la Fondation Ronald McDonald
- Les difficultés de Brisebois quand les amateurs des Canadiens l'avaient pris en grippe: «Je faisais le plus beau métier du monde, je jouais pour la plus belle organisation, mais je n'avais aucun plaisir»
- «Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal»