 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

«Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal» -Patrice Brisebois

par 98.5 Sports

0:00
17:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 août 2025 18:43

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
«Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal» -Patrice Brisebois
Patrice Brisebois célèbre un but contre les Bruins en 2008. / AP/Elise Amendola

L'ancien défenseur des Canadiens de Montréal Patrice Brisebois participera à l'événement organisé par Patrik Laine et son épouse Jordan, Défilé From Us to You, qui aura lieu à Montréal, dans le cadre du M.A.D Fest.

Écoutez Patrice Brisebois parler de cet événement, de sa relation avec Laine et de son passé avec le Tricolore au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • «Je pense que Patrik veut revenir fort et montrer tout son talent»
  • La dernière année de contrat, un facteur ou pas?
  • «Les athlètes sont des humains, pas des robots»
  • Le concours d'habiletés pour la Fondation Ronald McDonald
  • Les difficultés de Brisebois quand les amateurs des Canadiens l'avaient pris en grippe: «Je faisais le plus beau métier du monde, je jouais pour la plus belle organisation, mais je n'avais aucun plaisir»
  • «Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal»
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Lane Hutson ne fera pas partie de l'équipe olympique américaine
Lagacé le matin
Lane Hutson ne fera pas partie de l'équipe olympique américaine
0:00
3:42
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
Les amateurs de sports
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
0:00
11:29

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Alouettes: «On est rendus au suivant du suivant» -Jean St Onge
Un quatrième quart partant différent cette saison
Alouettes: «On est rendus au suivant du suivant» -Jean St Onge
Savoir gérer la prise de collagène
Une protéine populaire
Savoir gérer la prise de collagène
«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
100 matchs dans la LCF
«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La grande entrevue
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
«Pour reconstruire, il faut aussi déconstruire» -Wandrille Lefèvre
Ivan Jaime bientôt à Montréal?
«Pour reconstruire, il faut aussi déconstruire» -Wandrille Lefèvre
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
WBC Boxing Grand Prix à Riyad
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
«Les athlètes enceintes étaient considérées comme blessées» -Geneviève Tardif
Jusqu'à l'an dernier pour Sports Canada
«Les athlètes enceintes étaient considérées comme blessées» -Geneviève Tardif
«L'arrivée de Quincy Guerrier nous a amené un niveau de reconnaissance»
Alliance de Montréal
«L'arrivée de Quincy Guerrier nous a amené un niveau de reconnaissance»
Pourquoi croule-t-on sous la pression?
Stress, anxiété, défis
Pourquoi croule-t-on sous la pression?
Bertrand Godin fait un retour à la compétition à 58 ans
Retour sur piste
Bertrand Godin fait un retour à la compétition à 58 ans
«Je serais extrêmement étonné de voir Caufield aux Jeux» -Simon-Olivier Lorange
Équipe nationale américaine
«Je serais extrêmement étonné de voir Caufield aux Jeux» -Simon-Olivier Lorange
La valse des quarts se poursuit chez les Alouettes
Un 4e quart partant cette saison
La valse des quarts se poursuit chez les Alouettes
«Des fois, tu bouges des pièces que tu ne voulais pas» -Patrice Bernier
Joel Waterman s'en irait à Chicago
«Des fois, tu bouges des pièces que tu ne voulais pas» -Patrice Bernier
Blue Jays: une équipe de Toronto appréciée partout au pays
Toujours au sommet de leur section
Blue Jays: une équipe de Toronto appréciée partout au pays
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00