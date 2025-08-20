L'ancien défenseur des Canadiens de Montréal Patrice Brisebois participera à l'événement organisé par Patrik Laine et son épouse Jordan, Défilé From Us to You, qui aura lieu à Montréal, dans le cadre du M.A.D Fest.

Écoutez Patrice Brisebois parler de cet événement, de sa relation avec Laine et de son passé avec le Tricolore au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés