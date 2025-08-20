La vie sans cellulaire à l'école

C’est bientôt la rentrée au primaire et au secondaire. À l’heure actuelle, plus de 2700 postes d’enseignants restent encore à combler pour une rentrée qui se fera dans moins d’une semaine. Et deuxièmement, cette année, le retour en classe marque le début d’une nouvelle ère sans écrans dans les écoles du Québec.
Le gouvernement Legault a sonné la fin des appareils cellulaires entre les murs des écoles, mais est-ce que ces écoles sont prêtes à accueillir cette nouvelle réglementation dès lundi?
Écoutez à ce sujet Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, en compagnie de Catherine Beauchamp.
La mesure, issue des recommandations de la Commission spéciale sur les impacts des écrans, est appliquée sans budget supplémentaire et nécessite une adaptation.
«On va intégrer cette règle dans le code de vie. On va prévoir des sanctions et voir comment on va demander de ranger le cellulaire. [...] Maintenant, comment ça va être surveillé? Il va falloir de la cohérence, parce que c'est beau mettre des règles en place, ce qui est le plus complexe, ce n'est pas de définir la règle, mais d'en faire une application cohérente qui va faire que les jeunes vont adhérer. Il faut avoir des discussions. On est là pour faire de l'éducation, donc, il faut discuter avec les jeunes, discuter avec les milieux familiaux puis avoir cette réflexion-là autour du temps d'écran, plus que de ne faire que du coercitif avec une règle.»
Les autres sujets discutés
- Comment les étudiants vont payer leur repas du midi sans leur cellulaire?;
- Le but n'est pas de voir la moitié des étudiants quitter durant l'heure du lunch;
- Et qu'en est-il du vouvoiement à venir?