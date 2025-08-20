La vie sans cellulaire à l'école

C’est bientôt la rentrée au primaire et au secondaire. À l’heure actuelle, plus de 2700 postes d’enseignants restent encore à combler pour une rentrée qui se fera dans moins d’une semaine. Et deuxièmement, cette année, le retour en classe marque le début d’une nouvelle ère sans écrans dans les écoles du Québec.

Le gouvernement Legault a sonné la fin des appareils cellulaires entre les murs des écoles, mais est-ce que ces écoles sont prêtes à accueillir cette nouvelle réglementation dès lundi?

Écoutez à ce sujet Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, en compagnie de Catherine Beauchamp.

La mesure, issue des recommandations de la Commission spéciale sur les impacts des écrans, est appliquée sans budget supplémentaire et nécessite une adaptation.