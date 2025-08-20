Les sondages le confirment

Un sondage Léger publié par Québecor révèle une forte volonté de changement politique au Québec, avec le Parti québécois (PQ) en hausse de 5 % à 35 % après l’élection partielle d’Arthabaska, tandis que la CAQ de François Legault subit une insatisfaction croissante (67 %).
Dans ce contexte, le remaniement ministériel annoncé par François Legault suscite du scepticisme quant à son efficacité pour redresser la popularité du gouvernement.
Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, expliquer le tout, mercredi, à La commission.
«[À la suite de] la partielle, le PQ a grimpé de 5 %. C'est le seul parti qui a grimpé, mais il n'a fait que récupérer son vote. Ça, c'est une donnée importante parce qu'il est à 35 %. Il avait perdu un peu de sa superbe au cours des derniers mois, et là, il a récupéré à 35 % du vote, alors que tous les autres partis font soit du surplace, soit qu'il régresse.»