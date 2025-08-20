Les sondages le confirment

Un sondage Léger publié par Québecor révèle une forte volonté de changement politique au Québec, avec le Parti québécois (PQ) en hausse de 5 % à 35 % après l’élection partielle d’Arthabaska, tandis que la CAQ de François Legault subit une insatisfaction croissante (67 %).

Dans ce contexte, le remaniement ministériel annoncé par François Legault suscite du scepticisme quant à son efficacité pour redresser la popularité du gouvernement.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, expliquer le tout, mercredi, à La commission.