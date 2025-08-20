 Aller au contenu
Politique provinciale
Les sondages le confirment

Une majorité de Québécois veulent du changement politique

par 98.5

0:00
12:43

Entendu dans

La commission

le 20 août 2025 12:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Une majorité de Québécois veulent du changement politique
La commission / Cogeco Média

Un sondage Léger publié par Québecor révèle une forte volonté de changement politique au Québec, avec le Parti québécois (PQ) en hausse de 5 % à 35 % après l’élection partielle d’Arthabaska, tandis que la CAQ de François Legault subit une insatisfaction croissante (67 %).

Dans ce contexte, le remaniement ministériel annoncé par François Legault suscite du scepticisme quant à son efficacité pour redresser la popularité du gouvernement.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, expliquer le tout, mercredi, à La commission

«[À la suite de] la partielle, le PQ a grimpé de 5 %. C'est le seul parti qui a grimpé, mais il n'a fait que récupérer son vote. Ça, c'est une donnée importante parce qu'il est à 35 %. Il avait perdu un peu de sa superbe au cours des derniers mois, et là, il a récupéré à 35 % du vote, alors que tous les autres partis font soit du surplace, soit qu'il régresse.»

Jean-Marc Léger

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le remaniement ministériel peut-il relever la CAQ?
Le Québec maintenant
Le remaniement ministériel peut-il relever la CAQ?
0:00
11:49
«Chaque fois qu'on demande quelque chose, ça prend une prime» -Christian Dubé
Lagacé le matin
«Chaque fois qu'on demande quelque chose, ça prend une prime» -Christian Dubé
0:00
13:26

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Enseignement: «Les choses s'améliorent» -Nathalie Normandeau
1400 pourvus en une semaine
Enseignement: «Les choses s'améliorent» -Nathalie Normandeau
«Si ça va dans la rue, ça doit respecter le code de la route» -Luc Ferrandez
Incident de Luc Boileau avec un trottinettiste
«Si ça va dans la rue, ça doit respecter le code de la route» -Luc Ferrandez
«Ça devient encourageant pour les jeunes de participer à ces délits-là»
Recrutement des jeunes par les criminels
«Ça devient encourageant pour les jeunes de participer à ces délits-là»
500 camions endommagés: le vandalisme comme moyen de pression syndical
Conflit de travail chez Hydro-Québec
500 camions endommagés: le vandalisme comme moyen de pression syndical
Air Canada: «Où ça achoppe, ce sont les remboursements de dépenses»
Remboursement des vols de remplacement
Air Canada: «Où ça achoppe, ce sont les remboursements de dépenses»
Entente de principe: sera-t-elle approuvée par les agents de bord?
Air Canada
Entente de principe: sera-t-elle approuvée par les agents de bord?
La bonne nouvelle de la journée
La commission
La bonne nouvelle de la journée
Votre facture d'épicerie va continuer à augmenter
Mauvaise nouvelle
Votre facture d'épicerie va continuer à augmenter
Des jeunes du camp du OUI étalent leur arguments pour la souveraineté du Québec
56% des 18-34 ans en faveur de l'indépendance
Des jeunes du camp du OUI étalent leur arguments pour la souveraineté du Québec
«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»
Accord de cessez-le-feu à Gaza?
«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»
À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?
Le chef conservateur gagne en Alberta
À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?
Voici comment le pont de l’Île d’Orléans aurait pu coûter moins cher
2,7G$ pour le nouveau pont
Voici comment le pont de l’Île d’Orléans aurait pu coûter moins cher
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
Une glissade à 225 000$
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»
À l'époque où Luc Ferrandez était en politique
« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00