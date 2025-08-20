Les jeunes hommes diplômés sans emploi

Le taux de chômage chez les jeunes diplômés universitaires a bondi de façon spectaculaire au Québec.

Cette hausse frappe surtout les jeunes hommes universitaires, avec un taux de chômage (11,4 %) 1,7 fois plus important que celui des femmes du même profil (6,6 %).

Plus surprenant encore, ces jeunes hommes diplômés universitaires se retrouvent aujourd'hui davantage au chômage que la moyenne des jeunes hommes sans diplôme.

Comment expliquer cette disparité?

Écoutez l'homme d'affaires Nicolas Duvernois, qui est aussi fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, discuter du sujet avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay.