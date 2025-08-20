 Aller au contenu
Société
Une vidéo virale

Incident Luc Boileau: avez-vous peur d’être filmé à votre insu?

par 98.5

0:00
27:10

Entendu dans

Radio textos

le 20 août 2025 10:49

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Incident Luc Boileau: avez-vous peur d’être filmé à votre insu?
Luc Boileau / La Presse Canadienne

La vidéo virale impliquant le directeur de la santé publique du Québec, Luc Boileau, et un trottinettiste, relance le débat sur la prolifération des caméras individuelles et leur impact sur la vie privée dans la société.

Avez-vous peur d'être filmé à votre insu?

Écoutez l'ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, Marcel Savard, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, mercredi, à Radio textos.

L'ex-policier souligne les bénéfices potentiels - concernant les preuves entre autres -, mais aussi les dérives - provocation, sensationnalisme, anxiété -, rappelant que l’image d’une personne lui appartient et que la diffusion sans consentement, hors intérêt public, est généralement interdite.

