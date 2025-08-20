Dépassement de coûts

Le coût du prochain pont de l’île d’Orléans, d'une longueur d'à peine 1,7 kilomètres, est maintenant estimé à 2,7 milliards de dollars.

Selon le chroniqueur Luc Ferrandez, c'est principalement en raison d’un appel d’offres favorisant un concepteur espagnol au détriment de Canam, une entreprise québécoise expérimentée.

Il critique la gestion des appels d’offres publics et commente la responsabilité de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dans ce dossier.

