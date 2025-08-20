 Aller au contenu
À la station de métro Pie-IX à Montréal

Septuagénaire battu: «Une attaque violente malheureuse, mais un cas isolé»

par 98.5

0:00
4:11

Lagacé le matin

le 20 août 2025 08:51

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Septuagénaire battu: «Une attaque violente malheureuse, mais un cas isolé»
Un homme de 72 ans a été violemment agressé mardi après-midi dans le métro de Montréal. / Studio Light & Shade / Adobe Stock

Un homme de 72 ans a été violemment agressé mardi après-midi dans le métro de Montréal.

L’attaque est survenue vers 13h30 à la station Pie-IX, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Selon le SPVM, un conflit aurait éclaté dans un train avant de se poursuivre sur le quai. Une dispute verbale est à l'origine du conflit. Une bagarre a suivi et la victime a été frappée à plusieurs reprises, dont à la tête.

Ensuite, le suspect a pris la fuite avant l’arrivée des policiers. 

La victime a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Les autorités craignent pour sa vie. 

Ils rencontreront les témoins et analyseront les enregistrements vidéo.

Le suspect n’a pas encore été identifié ni arrêté.

Écoutez la commandante Angélique Beaudet, cheffe de la section métro du Service de police de la Ville de Montréal, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Pour le métro, les statistiques sont stables en termes de la violence, depuis 2023. [­...] En général, le métro est très sécuritaire. Cette attaque est l'événement le plus violent que j'ai vu cette année. C'est malheureux, mais c'est un cas isolé.»

Angélique Beaudet

