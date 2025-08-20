À la station de métro Pie-IX à Montréal

Un homme de 72 ans a été violemment agressé mardi après-midi dans le métro de Montréal.

L’attaque est survenue vers 13h30 à la station Pie-IX, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Selon le SPVM, un conflit aurait éclaté dans un train avant de se poursuivre sur le quai. Une dispute verbale est à l'origine du conflit. Une bagarre a suivi et la victime a été frappée à plusieurs reprises, dont à la tête.

Ensuite, le suspect a pris la fuite avant l’arrivée des policiers.

La victime a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Les autorités craignent pour sa vie.

Ils rencontreront les témoins et analyseront les enregistrements vidéo.

Le suspect n’a pas encore été identifié ni arrêté.

