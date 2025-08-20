 Aller au contenu
Taux d'inflation au Québec

Augmentation de 27 % du prix du panier d'épicerie en 5 ans

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 août 2025 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Augmentation de 27 % du prix du panier d'épicerie en 5 ans
Le prix du panier d'épicerie a augmenté de 27 % en cinq ans. / CandyRetriever / AdobeStock

Le Québec est la province du Canada avec le taux d'inflation le plus élevé. 

La fin de la taxe carbone sur l'essence a eu un impact positif sur le coût de la vie dans le reste du Canada, mais les impacts ne sont pas visibles au Québec.

Si le taux d'inflation est de 2,3 % en moyenne au Québec, il grimpe à 3,4 % seulement pour les épiceries.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier commenter le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«L'épicerie qui nous coûtait 200 dollars par semaine est rendue 254 dollars par semaine. À coup de 50 dollars par semaine, le budget écope, il faut couper quelque part ou s'endetter.»

Marie-Eve Fournier

