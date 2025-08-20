Taux d'inflation au Québec

Le Québec est la province du Canada avec le taux d'inflation le plus élevé.

La fin de la taxe carbone sur l'essence a eu un impact positif sur le coût de la vie dans le reste du Canada, mais les impacts ne sont pas visibles au Québec.

Si le taux d'inflation est de 2,3 % en moyenne au Québec, il grimpe à 3,4 % seulement pour les épiceries.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier commenter le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.