Gala de boxe le 13 septembre à Las Vegas

En ouverture de Bonsoir les sportifs, l'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jeremy Filosa survolent l'actualité sportive au quotidien.
Les sujets discutés
- L'Alliance de Montréal fait son bilan de sa saison de basket-ball: une saiso correcte, selon la présidente Jo-Annie Charbonneau;
- Est-ce que Quincy Guerrier sera de retour à Montréal en 2026?
- Le Québécois d'adoption Christian Mbilli défendra son titre mondial à Las Vegas le 13 septembre contre Lester Martinez;
- Les Alouettes de Montréal embauchent de nouveaux quarts;
- Vladimir Guerrero Jr. des Blue Jays de Toronto souffre d’une inflammation à la cuisse;
- Le CF Montréal vend Joël Waterman à Chicago pour 500 000 $;
- Cole Caufield est invité au camp de l'équipe américaine pour les Jeux de Milan, en 2026;
- Milan Lucic obtient un essai chez les Blues de St-Louis;
- Sergei Fedorov verra son numéro retiré par les Red Wings.