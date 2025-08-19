 Aller au contenu
Gala de boxe le 13 septembre à Las Vegas

«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli

par 98.5 Sports

«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli
Jeremy Filosa / Cogeco Média

En ouverture de Bonsoir les sportifs, l'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jeremy Filosa survolent l'actualité sportive au quotidien.

Les sujets discutés

  • L'Alliance de Montréal fait son bilan de sa saison de basket-ball: une saiso correcte, selon la présidente Jo-Annie Charbonneau;
  • Est-ce que Quincy Guerrier sera de retour à Montréal en 2026?
  • Le Québécois d'adoption Christian Mbilli défendra son titre mondial à Las Vegas le 13 septembre contre Lester Martinez;
  • Les Alouettes de Montréal embauchent de nouveaux quarts;
  • Vladimir Guerrero Jr. des Blue Jays de Toronto souffre d’une inflammation à la cuisse;
  • Le CF Montréal vend Joël Waterman à Chicago pour 500 000 $;
  • Cole Caufield est invité au camp de l'équipe américaine pour les Jeux de Milan, en 2026;
  • Milan Lucic obtient un essai chez les Blues de St-Louis;
  • Sergei Fedorov verra son numéro retiré par les Red Wings.
