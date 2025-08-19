Jusqu'à l'an dernier pour Sports Canada

Pour une athlète, tomber enceinte l'oblige à mettre en pause sa carrière sportive. Mais jusqu'à l'an dernier, la situation officielle était rien de moins que renversante.

Écoutez la journaliste Geneviève Tardif expliquer la situation au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

La situation à Sports Canada était encore surréaliste jusqu'à l'an dernier explqiue la journaliste qui est en couple avec le patineur de vitesse sur courte piste, Charles Hamelin.