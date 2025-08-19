Équipe nationale américaine

Mine de rien, les camps préparatoires du hockey professionnel approchent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Meeker Guerrier réunit deux spécialistes du genre.
L'autre, c'est l'anniversaire de l'acquisition de Patrik Laine par les Canadiens de Montréal.
Écoutez Simon-Olivier Lorange, de La Presse, et Arpon Basu, de The Athletic, pour discuter de ce sujet et dfe plusieurs autres dans ce face-à-face hockey.
Les sujets discutés
- L'arrivée, la blessure et les 20 buts de Patrik Laine;
- Arpon Basu: «Quelle version de Patrik Laine va-t-on voir cette année»;
- Nick Suzuki est impliqué dans tous les niveaux de gestion de l'équipe;
- Simon-Olivier Lorange: «La perception des Canadiens dans la LNH est importante pour l'organisation»;
- Cole Caufield invité au camp d'orientation des JO de l'équipe américaine de hockey, mais pas Lane Hutson;
- Simon-Olivier Lorange: «Avec Adam Fox et Quinn Hughes, Lane Hutson ne sera pas dans l'équipe américaine.»
- Simon-Olivier Lorange: «Je serais extrêmement étonné de voir Caufield aux JO»