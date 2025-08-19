 Aller au contenu
Soccer
Joel Waterman s'en irait à Chicago

«Des fois, tu bouges des pièces que tu ne voulais pas» -Patrice Bernier

par 98.5 Sports

0:00
7:13

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 août 2025 19:00

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Des fois, tu bouges des pièces que tu ne voulais pas» -Patrice Bernier
Joel Waterman (à gauche) face au Fire de Chicago. / PC/Graham Hugues

La fin de la saison perdue du CF Montréal est riche en rebondissements, rayon mouvements de personnel.

Écoutez l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et analyste soccer au 98.5 et à RDS, Patrice Bernier, à ce sujet, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Caden Clark échangé à DC United: «Pour le CF Montréal, voilà un joueur potentiellement avec lequel ils risquent de ne pas s'entendre. Peut-on aller chercher une valeur marchande maintenant et ne pas attendre la fin de l'année? Il y a une opportunité et ils l'ont saisie.»

Joel Waterman s'en irait à Chicago: «Celle-là, je ne pense pas que tout le monde s'y attendait. Des fois, tu bouges des pièces que tu ne voulais pas, mais qui ont une valeur sur le marché».

Autre sujet discuté

Un joueur portugais s'approcherait de Montréal...

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je crois qu'il a besoin d'une nouvelle opportunité» -Patrice Bernier
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
«Je crois qu'il a besoin d'une nouvelle opportunité» -Patrice Bernier
0:00
11:42
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
Les amateurs de sports
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
0:00
11:05

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Pourquoi croule-t-on sous la pression?
Stress, anxiété, défis
Pourquoi croule-t-on sous la pression?
Bertrand Godin fait un retour à la compétition à 58 ans
Retour sur piste
Bertrand Godin fait un retour à la compétition à 58 ans
«Je serais extrêmement étonné de voir Caufield aux Jeux» -Simon-Olivier Lorange
Équipe nationale américaine
«Je serais extrêmement étonné de voir Caufield aux Jeux» -Simon-Olivier Lorange
La valse des quarts se poursuit chez les Alouettes
Un 4e quart partant cette saison
La valse des quarts se poursuit chez les Alouettes
Blue Jays: une équipe de Toronto appréciée partout au pays
Toujours au sommet de leur section
Blue Jays: une équipe de Toronto appréciée partout au pays
«Michael Woods a laissé un grand legs dans le cyclisme» -Arcadio Marcuzzi
Il prend sa retraite à 38 ans
«Michael Woods a laissé un grand legs dans le cyclisme» -Arcadio Marcuzzi
Des équipes à Nashville et à Salt Lake City d'ici 2027?
Rumeurs d'expansion dans le Baseball majeur
Des équipes à Nashville et à Salt Lake City d'ici 2027?
«Il ne faut pas paniquer» -Jean-Philippe Bolduc
Fiche de 5-5 et un tas de blessés majeurs
«Il ne faut pas paniquer» -Jean-Philippe Bolduc
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
Pas de contrats pour Fantilli et Hutson
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
«Tout le monde a été généreux» -Joseph Limare
Les Canadiennes l'emportent à Montréal
«Tout le monde a été généreux» -Joseph Limare
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
Gillier s'impose aux dépens de Sirois
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
«Attention à Gabriel Diallo» -Hugues Léger
32e tête de série à New York
«Attention à Gabriel Diallo» -Hugues Léger
«Une expérience terrible pour des jeunes de 10 ans» -Mikaël Lalancette
Jeunes disqualifiés en raison de parents toxiques
«Une expérience terrible pour des jeunes de 10 ans» -Mikaël Lalancette
«La clé, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants» André St-Pierre
Le tournage de La reconstruction
«La clé, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants» André St-Pierre
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00