La fin de la saison perdue du CF Montréal est riche en rebondissements, rayon mouvements de personnel.

Écoutez l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et analyste soccer au 98.5 et à RDS, Patrice Bernier, à ce sujet, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Caden Clark échangé à DC United: «Pour le CF Montréal, voilà un joueur potentiellement avec lequel ils risquent de ne pas s'entendre. Peut-on aller chercher une valeur marchande maintenant et ne pas attendre la fin de l'année? Il y a une opportunité et ils l'ont saisie.»

Joel Waterman s'en irait à Chicago: «Celle-là, je ne pense pas que tout le monde s'y attendait. Des fois, tu bouges des pièces que tu ne voulais pas, mais qui ont une valeur sur le marché».

Autre sujet discuté

Un joueur portugais s'approcherait de Montréal...