Un 4e quart partant cette saison

Les quarts Davis Alexander, McLeod Bethel-Thompson, et maintenant, Caleb Evans, sont tous blessés. Dans le cas d'Evans, la direction des Alouettes de Montréal a confirmé mardi que sa saison était terminée.
Écoutez Jeremy Filosa résumer le point de presse du DG des Alouettes Danny Maciocia au micro de Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- De nouveaux quarts-arrière pour les Alouettes;
- La formation montréalaise en est à son quatrième quart partant cette saison;
- Qui est James Morgan?
- Qui est Shea Patterson?
- Les Alouettes ont un groupe qui croit en ses chances.