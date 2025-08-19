Une manoeuvre impopulaire, selon un sondage

Quel sera l'impact du remaniement ministériel à venir du gouvernement Legault?
Selon un sondage Léger, publié par Québecor: 58 % des répondants jugent la manoeuvre inefficace pour relancer la CAQ, dont la popularité est passée de 41 % en 2022 à 17 % en juin 2024.
François Legault écoute-t-il vraiment la population?
Autre sujet abordé:
- La crise des négociations entre le ministre de la Santé Christian Dubé et les fédérations de médecins.