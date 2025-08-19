Une manoeuvre impopulaire, selon un sondage

Quel sera l'impact du remaniement ministériel à venir du gouvernement Legault?

Selon un sondage Léger, publié par Québecor: 58 % des répondants jugent la manoeuvre inefficace pour relancer la CAQ, dont la popularité est passée de 41 % en 2022 à 17 % en juin 2024.

François Legault écoute-t-il vraiment la population?

Écoutez la chronique de Nathalie Normandeau, mardi, au micro du Québec maintenant avec Catherine Beauchamp.

Autre sujet abordé: