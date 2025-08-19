 Aller au contenu
Société
Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses

«C'est une infection qu'on connaît bien, qu'on attendait» -Le Dr Alex Carignan

par 98.5

0:00
7:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 août 2025 16:29

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«C'est une infection qu'on connaît bien, qu'on attendait» -Le Dr Alex Carignan
Une tique sur la peau d'un être humain / Adobe stock

Un premier cas de la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses a été diagnostiqué au Québec cette semaine, en Estrie.

Qu'est-ce que cette nouvelle infection, transmise par les tiques? Est-ce que c'est plus sévère que la maladie de Lyme dont on entend tant parler? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter?

Écoutez le Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue au CIUSSS de l'Estrie, au micro de Catherine Beauchamp.

Cette infection bactérienne, transmise par les tiques, est plus aiguë que la maladie de Lyme, mais se traite efficacement par doxycycline.

«La fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, c'est une infection qu'on connaît bien, qu'on attendait, qui est très présente dans le sud-est des États-Unis. Avec le réchauffement climatique, on voit de plus en plus une migration des populations de tiques vers le nord. Donc, on savait que ça s'en venait. Personnellement, je m'attendais à ce que ça s'en vienne d'ici 5 à 10 ans, mais là, c'est là. On a effectivement eu un premier cas acquis au Québec.»

Le Dr Alex Carignan

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La bonne nouvelle de la journée
La commission
La bonne nouvelle de la journée
0:00
3:07
De Tim Hortons et St-Hubert à la haute gastronomie montréalaise
Le Québec maintenant
De Tim Hortons et St-Hubert à la haute gastronomie montréalaise
0:00
14:02

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De Tim Hortons et St-Hubert à la haute gastronomie montréalaise
Le chef Marc-Olivier Frappier
De Tim Hortons et St-Hubert à la haute gastronomie montréalaise
«1,4 million de Canadiens ont raté un paiement de crédit au deuxième trimestre»
Jeunes de 36 ans et moins
«1,4 million de Canadiens ont raté un paiement de crédit au deuxième trimestre»
«Pas de soldats américains en Ukraine» -Valérie Beaudoin
Guerre Russie-Ukraine
«Pas de soldats américains en Ukraine» -Valérie Beaudoin
«C'est difficile d'aller chercher un élan deux fois en politique»
Poilievre de retour à la Chambre des Communes
«C'est difficile d'aller chercher un élan deux fois en politique»
Le remaniement ministériel peut-il relever la CAQ?
Une manoeuvre impopulaire, selon un sondage
Le remaniement ministériel peut-il relever la CAQ?
«J'ai l'impression que c'est le moment pour moi» -Guy Jodoin
Il prend sa retraite du Tricheur
«J'ai l'impression que c'est le moment pour moi» -Guy Jodoin
«C'est une machine marketing franchement remarquable» -Luc Dupont
La vague orange de Taylor Swift
«C'est une machine marketing franchement remarquable» -Luc Dupont
Les tribunaux serrent la vis à l’aliénation parentale
Droit de la famille
Les tribunaux serrent la vis à l’aliénation parentale
Une invitation pour Cole Caufield, mais pas pour Lane Hutson
Équipe nationale américaine de hockey
Une invitation pour Cole Caufield, mais pas pour Lane Hutson
Édition record pour le festival Lasso qui a attiré 51 500 festivaliers
Hausse de l'intérêt pour le country
Édition record pour le festival Lasso qui a attiré 51 500 festivaliers
«Le projet de loi, comme tel, est une entrave à toutes négociations»
Rémunération des médecins
«Le projet de loi, comme tel, est une entrave à toutes négociations»
«Il faudra s'armer de patience», le retour des vols d'Air Canada sera complexe
Jusqu'à 10 jours avant un retour à la normale
«Il faudra s'armer de patience», le retour des vols d'Air Canada sera complexe
«Il faut faire davantage équipe: c'est un état d'esprit» -Isabelle Dessureault
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
«Il faut faire davantage équipe: c'est un état d'esprit» -Isabelle Dessureault
«La moitié des produits importés n'ont pas de droit de douane»
Entreprises américaines
«La moitié des produits importés n'ont pas de droit de douane»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
En direct
En ondes jusqu’à