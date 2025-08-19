Un premier cas de la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses a été diagnostiqué au Québec cette semaine, en Estrie.

Qu'est-ce que cette nouvelle infection, transmise par les tiques? Est-ce que c'est plus sévère que la maladie de Lyme dont on entend tant parler? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter?

Écoutez le Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue au CIUSSS de l'Estrie, au micro de Catherine Beauchamp.

Cette infection bactérienne, transmise par les tiques, est plus aiguë que la maladie de Lyme, mais se traite efficacement par doxycycline.