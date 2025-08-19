Un premier cas de la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses a été diagnostiqué au Québec cette semaine, en Estrie.
Qu'est-ce que cette nouvelle infection, transmise par les tiques? Est-ce que c'est plus sévère que la maladie de Lyme dont on entend tant parler? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
Écoutez le Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue au CIUSSS de l'Estrie, au micro de Catherine Beauchamp.
Cette infection bactérienne, transmise par les tiques, est plus aiguë que la maladie de Lyme, mais se traite efficacement par doxycycline.
«La fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, c'est une infection qu'on connaît bien, qu'on attendait, qui est très présente dans le sud-est des États-Unis. Avec le réchauffement climatique, on voit de plus en plus une migration des populations de tiques vers le nord. Donc, on savait que ça s'en venait. Personnellement, je m'attendais à ce que ça s'en vienne d'ici 5 à 10 ans, mais là, c'est là. On a effectivement eu un premier cas acquis au Québec.»