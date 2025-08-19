Mauvaise nouvelle

L’inflation alimentaire au Québec a atteint 3,4 % en juillet, dépassant l’inflation générale.
Quelles raisons expliquent la persistance de l'inflation élevée pour un panier d'épicerie?
Écoutez Guillaume Mathieu, co-fondateur d'ILOT et expert en agroalimentaire, discuter de l'inflation, mardi, à La commission.
«L'inflation alimentaire est en haut de l'inflation générale. Donc, les produits alimentaires, ça reste que c'est du vivant. Donc, les produits qu'on importe et les produits qu'on produit ici, c'est des produits qui nous coûtent plus cher à importer que n'importe quel autre bien qui sont représentés dans l'indice des prix à la consommation.»