Fin du conflit à Air Canada

Une entente de principe a été conclue entre Air Canada et le SCFP, le syndicat des agents de bord, marquant la fin du conflit et le retour progressif des vols du transporteur aérien.

Écoutez l'ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Marc Ranger, commenter le dénouement du conflit à Air Canada.