Fin du conflit à Air Canada

Une entente de principe a été conclue entre Air Canada et le SCFP, le syndicat des agents de bord, marquant la fin du conflit et le retour progressif des vols du transporteur aérien.
Écoutez l'ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Marc Ranger, commenter le dénouement du conflit à Air Canada.
«Qu’un syndicat salue le travail d’un médiateur, c’est une première. Normalement, le syndicat ne va jamais nommer les parties. William Kaplan n’est pas quelqu’un nommé par le gouvernement fédéral : c’est un arbitre, un médiateur et un avocat émérite du privé, reconnu depuis des années au niveau fédéral comme une sommité, un médiateur hors pair.»
Autres sujets abordés:
- Marc Ranger fait le point sur la rémunération des pilotes d'Air Canada;
- On fait le point sur les négos entre Québec et les omnipraticiens.