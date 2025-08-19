 Aller au contenu
Coûts exhorbitants des infrastructures municipales

Glissoire à 225 000 dollars à Sainte-Thérèse: «Je pense que j'aurais reculé»

par 98.5

0:00
7:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2025 09:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Glissoire à 225 000 dollars à Sainte-Thérèse: «Je pense que j'aurais reculé»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le coût des infrastructures municipales a atteint des niveaux ahurissants, déplorent des élus.

À Sainte-Thérèse, une nouvelle glissoire pour une piscine va coûter 225 000 dollars.

Le maire Christian Charron trouve la facture salée et se demande pourquoi les modules de jeux sont bien plus abordables...

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez se pencher sur le coût des infrastructures municipales comme les bibliothèques, terrains de soccer synthétiques et arénas, mardi, à l'émission de Patrick Lagacé.

