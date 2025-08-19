Coûts exhorbitants des infrastructures municipales

Le coût des infrastructures municipales a atteint des niveaux ahurissants, déplorent des élus.

À Sainte-Thérèse, une nouvelle glissoire pour une piscine va coûter 225 000 dollars.

Le maire Christian Charron trouve la facture salée et se demande pourquoi les modules de jeux sont bien plus abordables...

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez se pencher sur le coût des infrastructures municipales comme les bibliothèques, terrains de soccer synthétiques et arénas, mardi, à l'émission de Patrick Lagacé.