Des milliers de passagers inquiets

La grève des agents de bord d'Air Canada a pris fin ce mardi matin.
Le transporteur aérien indique que les premiers vols vont reprendre en soirée dès mardi. Par contre, les clients devront attendre sept à dix jours avant un retour à un service complet.
Écoutez l'analyse de Philippe Léger dans sa chronique politique, mardi, à l'émission de Patrick Lagacé.
Selon le chroniqueur, si le syndicat des agents de bord s'est entendu avec la direction d'Air Canada au sujet de leurs conditions de travail, il reste des sujets d'opposition entre les deux parties.
«Il y a un deuxième combat qui est loin d'être réglé. Celui des centrales syndicales sur le pouvoir de la ministre de l'Emploi de mettre fin à une grève et d'ordonner un arbitrage exécutoire.»
Autres sujets abordés:
- Scandale SAAQclic: une note interne circulait déjà à l’interne à propos de Karl Malenfant et sa garde sur leur gestion et des manoeuvres pour favoriser certaines personnes;
- Retour sur la partielle remportée par Pierre Poilievre en Alberta.