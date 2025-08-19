Des milliers de passagers inquiets

La grève des agents de bord d'Air Canada a pris fin ce mardi matin.

Le transporteur aérien indique que les premiers vols vont reprendre en soirée dès mardi. Par contre, les clients devront attendre sept à dix jours avant un retour à un service complet.

Écoutez l'analyse de Philippe Léger dans sa chronique politique, mardi, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon le chroniqueur, si le syndicat des agents de bord s'est entendu avec la direction d'Air Canada au sujet de leurs conditions de travail, il reste des sujets d'opposition entre les deux parties.