Entente de principe conclue

Fin de la grève à Air Canada: 7 à 10 jours avant le retour à la normale

par 98.5 | Modifié le 19 août 2025 à 06:42

Le panneau des vols à l'aéroport Montréal Trudeau / Any Guillemette / Cogeco Média

Les négociations qui se sont tenues dans la nuit de lundi à mardi entre Air Canada et ses agents de bord ont été fructueuses. Le syndicat et le transporteur aérien ont annoncé qu'une entente de principe a été conclue, signant la fin de la grève.

Les discussions avec Air Canada, en présence d'un médiateur, se sont déroulées de 19h hier soir jusqu'à 4h23 mardi matin.

L'entente devra être présentée aux membres et soumise au vote.

Air Canada indique que les premiers vols vont reprendre en soirée dès mardi. Par contre, les clients devront attendre sept à dix jours avant un retour à un service complet.

Des annulations de vols sont également possibles au courant des prochains jours pour permettre de stabiliser l'horaire. La société aérienne évalue à un demi-million le nombre de clients touchés par la grève.

