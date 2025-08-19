Le PDG s'est tenu à l'écart

Air Canada et le syndicat des agents de bord ont conclu une entente de principe dans la nuit de lundi à mardi. Cette dernière devra être soumise au vote des membres prochainement.

En attendant, les activités pourront reprendre graduellement dès mardi soir. Il faudra toutefois attendre entre sept à dix jours avant d'espérer un retour à la normale.

Dans son tour d'horizon, Patrick Lagacé critique l'absence du PDG du transporteur aérien, Michael Rousseau, depuis le début du conflit de travail.