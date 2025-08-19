Le PDG s'est tenu à l'écart

Air Canada et le syndicat des agents de bord ont conclu une entente de principe dans la nuit de lundi à mardi. Cette dernière devra être soumise au vote des membres prochainement.
En attendant, les activités pourront reprendre graduellement dès mardi soir. Il faudra toutefois attendre entre sept à dix jours avant d'espérer un retour à la normale.
Dans son tour d'horizon, Patrick Lagacé critique l'absence du PDG du transporteur aérien, Michael Rousseau, depuis le début du conflit de travail.
«Quand tu as du leadership dans un cas comme ça, où tes clients sont en train de hurler partout parce qu'ils n’ont pas de réponse, il me semble qu'on n'envoie pas seulement les vice-présidents responsables des communications [prendre la parole dans les médias]...»
Autres sujets abordés
- Le chef conservateur Pierre Poilievre a finalement été élu dans la circonscription de Battle River-Crowfoot en Alberta;
- Une deuxième visite concluante pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche;
- Israël poursuit sa prise de contrôle de Gaza alors que le Hamas pourrait avoir accepté une proposition de cessez-le-feu soumise par d'autres pays;
- Les tensions restent vives entre les travailleurs forestiers et les nations autochtones au sujet de l'exploitation des forêts québécoises.