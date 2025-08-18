Fiche de 5-5 et un tas de blessés majeurs

Les Alouettes avaient une fiiche de 3-0 avec leur quart partant, Davis Alexander. Ils ont désormais un dossier de 5-5 et tous leurs quarts d'importance sont blessés.
Écoutez l'analyste des matchs des Alouettes de Montréal au réseau Cogeco, Jean-Philippe Bolduc commenter la situation de l'équipe.
Les sujets discutés
- Pourquoi Jean-Philippe Bolduc est un fan des Browns de Cleveland?;
- Les Alouettes sont encore compétitifs malgré tout;
- «On a une fiche de 5-5: il ne faut pas paniquer»;
- Quels correctifs les Alouettes doivent-ils apporter?
- Joe Flacco quart partant des Browns à 40 ans.