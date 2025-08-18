Pas de contrats pour Fantilli et Hutson

Durant l'été, les équipes de hockey règlent des dossiers et font signer des contrats à leurs joueurs. Ou pas.

C'est le cas d'Adam Fantilli, des Blue Jackets de Columbus, qui a le droit de signer une nouvelle entente, mais qui attend toujours.

Écoutez l'ex-joueur Antoine Roussel commenter ce dossier au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés