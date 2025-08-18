32e tête de série à New York

Les Internationaux de tennis des États-Unis commencent mardi. Quelles sont les chances de nos représentants? Un retour: le double mixte.
Écoutez Hugues Léger, DG de Tennis Montréal et spécialiste en marketing sportif. Il est aussi le producteur du balado de tennis Sur la Ligne, disponible sur l'application Cogeco Média.
Les sujets discutés
- Sinner abandonne contre Alcarez en finale à Cincinnati;
- On revient sur la densité du calendrier;
- Le double mixte fait un retour au US Open;
- Mboko et Fernandez parmi les têtes de séries;
- Auger-Aliassime, Shapovalov et Diallo le seront chez les hommes.