Jeunes disqualifiés en raison de parents toxiques

Le tournoi de soccer amateur Défi du Trait-Carré à Charlesbourg s'est terminé en fin de semaine avec la disqualification de l'équipe qui allait remporter le tournoi en raison des propos plus que déplacés de leurs parents.

Écoutez deux intervenants à ce sujet au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Le journaliste Mikaël Lalancette, reponsable des pages sportives du quotidien Le Soleil.

Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide.

Les sujets discutés