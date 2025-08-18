 Aller au contenu
Jeunes disqualifiés en raison de parents toxiques

«Une expérience terrible pour des jeunes de 10 ans» -Mikaël Lalancette

par 98.5 Sports

le 18 août 2025 19:38

Meeker Guerrier
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Le tournoi de soccer amateur Défi du Trait-Carré à Charlesbourg s'est terminé en fin de semaine avec la disqualification de l'équipe qui allait remporter le tournoi en raison des propos plus que déplacés de leurs parents.

Écoutez deux intervenants à ce sujet au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Le journaliste Mikaël Lalancette, reponsable des pages sportives du quotidien Le Soleil.

Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide.

Les sujets discutés

  • L'équipe de jeunes âgés de 10 et 11 ans a été disqualifiée
  • Les parents ont insulté un jeune qui avait commis une faute sur un membre de leur équipe
  • Une arbitre féminine âgée de 15 ans a été invectivée par des parents

  • Lalancette: «Il y a encore une culture du silence»

  • Croteau: «C'est décevant»

