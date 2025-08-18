Jeunes disqualifiés en raison de parents toxiques

Le tournoi de soccer amateur Défi du Trait-Carré à Charlesbourg s'est terminé en fin de semaine avec la disqualification de l'équipe qui allait remporter le tournoi en raison des propos plus que déplacés de leurs parents.
Écoutez deux intervenants à ce sujet au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Le journaliste Mikaël Lalancette, reponsable des pages sportives du quotidien Le Soleil.
Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide.
Les sujets discutés
- L'équipe de jeunes âgés de 10 et 11 ans a été disqualifiée
- Les parents ont insulté un jeune qui avait commis une faute sur un membre de leur équipe
- Une arbitre féminine âgée de 15 ans a été invectivée par des parents
Lalancette: «Il y a encore une culture du silence»
Croteau: «C'est décevant»