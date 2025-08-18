La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a une nouvelle présidente et chef de la direction depuis l'an dernier: Isabelle Dessureault, qui succède à Michel Blanc.
Écoutez Isabelle Dessureault, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en compagnie de Catherine Beauchamp, au Québec maintenant.
Les sujets discutés
- L'accent sur l’agilité réglementaire;
- L’accélération des investissements en infrastructures;
- La diversification des marchés et l’amélioration de l’expérience membre pour ses 8 000 membres;
- Isabelle Dessureault valorise la collaboration avec les gouvernements et propose un seuil d’immigration de 60 000 personnes pour le Québec;
- Elle souhaite que la mairie adopte un état d’esprit de partenariat avec le milieu des affaires pour soutenir la prospérité de Montréal.