Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz a remporté le tournoi de tennis de Cincinnati après l’abandon de Jannick Sinner, numéro un mondial, blessé lors de la finale.

La finale féminine oppose Iga Swiatek à Jasmine Paolini, dès 18h.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, lundi, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés: