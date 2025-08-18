Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz a remporté le tournoi de tennis de Cincinnati après l’abandon de Jannick Sinner, numéro un mondial, blessé lors de la finale.
La finale féminine oppose Iga Swiatek à Jasmine Paolini, dès 18h.
Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, lundi, au Québec maintenant.
Autres sujets abordés:
- Les Roses de Montréal et les Alouettes de Montréal traversent une mauvaise passe;
- Un scoop de Meeker concernant Gino Chouinard;
- Le CF Montréal a fait match nul, 1-1, contre DC United, samedi.