 Aller au contenu
Sports
Masters 1000 de Cincinnati

Victoire de Carlos Alcaraz, en 23 minutes...

par 98.5

0:00
4:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 août 2025 17:16

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Victoire de Carlos Alcaraz, en 23 minutes...
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Carlos Alcaraz a remporté le tournoi de tennis de Cincinnati après l’abandon de Jannick Sinner, numéro un mondial, blessé lors de la finale. 

La finale féminine oppose Iga Swiatek à Jasmine Paolini, dès 18h.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, lundi, au Québec maintenant

Autres sujets abordés: 

  • Les Roses de Montréal et les Alouettes de Montréal traversent une mauvaise passe;
  • Un scoop de Meeker concernant Gino Chouinard;
  • Le CF Montréal a fait match nul, 1-1, contre DC United, samedi. 
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Bonsoir les sportifs
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
0:00
12:02
Défi du Trait-Carré: une équipe disqualifiée à cause de «parents hooligans»
Lagacé le matin
Défi du Trait-Carré: une équipe disqualifiée à cause de «parents hooligans»
0:00
4:28

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Il faut faire davantage équipe: c'est un état d'esprit» -Isabelle Dessureault
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
«Il faut faire davantage équipe: c'est un état d'esprit» -Isabelle Dessureault
«La moitié des produits importés n'ont pas de droit de douane»
Entreprises américaines
«La moitié des produits importés n'ont pas de droit de douane»
«Il y aurait eu une pause pour appeler Vladimir Poutine» -Valérie Beaudoin -
Rencontre Trump-Zelensky
«Il y aurait eu une pause pour appeler Vladimir Poutine» -Valérie Beaudoin -
Le combat des agents de bord pour du «travail non payé»
Grève chez Air Canada et article 107
Le combat des agents de bord pour du «travail non payé»
Une lanceuse d'alerte avait prévenu le gouvernement en 2017
Fiasco SAAQclic
Une lanceuse d'alerte avait prévenu le gouvernement en 2017
«En très peu de temps, c'est devenu un raz-de-marée» -Daniel Lavoie
Les 25 ans de Notre-Dame de Paris
«En très peu de temps, c'est devenu un raz-de-marée» -Daniel Lavoie
«Des funérailles c’est bien, mais célébrer nos géants en vie c’est mieux»
Hommage à Luc Plamondon
«Des funérailles c’est bien, mais célébrer nos géants en vie c’est mieux»
Enseignement collégial: «Si on réduit le budget, bien, ce sont des coupures»
Réaction à la ministre Déry
Enseignement collégial: «Si on réduit le budget, bien, ce sont des coupures»
«On n'a plus des taux de croissance à 7, 8, 9 %» -Pascale Déry
Coupes dans l'éducation
«On n'a plus des taux de croissance à 7, 8, 9 %» -Pascale Déry
L'un des meilleurs joueurs de soccer de la planète n'a que 18 ans
Lamine Yamal
L'un des meilleurs joueurs de soccer de la planète n'a que 18 ans
L‘Orchestre FILMharmonique sera de retour cet automne
Hommage à John Williams
L‘Orchestre FILMharmonique sera de retour cet automne
Trump-Zelensky: «Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme devant ce qui se passe»
Rencontres pour la paix en Ukraine
Trump-Zelensky: «Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme devant ce qui se passe»
Retour au travail forcé: «Je crois que l'article 107 est inconstitutionnel»
Conflit à Air Canada
Retour au travail forcé: «Je crois que l'article 107 est inconstitutionnel»
«Je suis une sorte de mélange entre Timothée Chalamet et Philippe Laprise»
Le billet d'humeur d'Hugo Meunier
«Je suis une sorte de mélange entre Timothée Chalamet et Philippe Laprise»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00