Les fameux travaux à la maison

Bricoleurs du dimanche, cessez de penser que tous les travaux sont faciles!

Écoutez Stéphanie Lévesque, experte en rénovation résidentielle, entrepreneure générale, faire le tour de la question à l'émission Radio textos, lundi.

L'experte discute des risques accrus de blessures lors des travaux de rénovation estivaux, notamment avec des outils comme les scies et les exactos.

Notre collègue Luc Ferrandez, qui rénove une vieille maison située dans le nord de Montréal, partage ses erreurs, soulignant la sous-estimation de la difficulté des travaux comme le drain français ou la dalle de béton.

L’importance de la planification, de l’équipement de protection individuelle, et de reconnaître ses limites est primordiale pour éviter accidents, dégâts d’eau ou erreurs coûteuses.