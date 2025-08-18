Conflit à Air Canada

Le conflit de travail chez Air Canada se poursuit. Les agents de bord ont défié l’ordre du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) de reprendre le travail dimanche après-midi.

Cette situation fait en sorte que de nombreux Canadiens se retrouvent coincés aux quatre coins de la planète.

Quels impacts ce conflit pourrait-il avoir sur l’opinion publique?

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal chez Aucoin Stratégie et Communication, analyser les répercussions de ce conflit sur l’opinion publique. Des auditeurs partagent également leur point de vue.