Conflit à Air Canada

Le conflit de travail chez Air Canada se poursuit. Les agents de bord ont défié l’ordre du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) de reprendre le travail dimanche après-midi.
Cette situation fait en sorte que de nombreux Canadiens se retrouvent coincés aux quatre coins de la planète.
Quels impacts ce conflit pourrait-il avoir sur l’opinion publique?
Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal chez Aucoin Stratégie et Communication, analyser les répercussions de ce conflit sur l’opinion publique. Des auditeurs partagent également leur point de vue.
«Les agents de bord ont un capital de sympathie assez incroyable en ce moment...»
«Air Canada a une occasion d’aller, je dirais, au-delà des attentes. Par exemple, on sait qu’il y a un conflit de travail depuis plusieurs mois, avec un avis de grève. Peut-être qu’une partie des vols aurait pu être réorganisée. Un deuxième effort, rendu visible et publicisé par l’entreprise, pour montrer : “Voilà, on fait tout ce qu’on peut pour nos passagers." Mais ce n'est pas ce qu'on voit.»