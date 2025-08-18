Tournoi de soccer amateur

Des débordements et des insultes sexistes proférées par parents envers une arbitre de 15 ans, lors du Défi du Trait-Carré (DTC) de Québec, ont entraîné la disqualification d'une équipe de joueurs âgés de moins de 11 ans.

En raison de l'attitude de ces parents, les jeunes ont ainsi été privés de la médaille de bronze.

Cette histoire a été rapportée par le journaliste Mikaël Lalancette dans Le Soleil.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé lundi matin.