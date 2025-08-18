 Aller au contenu
Société
Transport collectif

Après six semaines d'interruption, le REM reprend ses activités

par 98.5

0:00
4:22

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2025 08:07

Avec

Marc Brière
Marc Brière
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

et autres

Après six semaines d'interruption, le REM reprend ses activités
Le Réseau express métropolitain (REM) reprend ses activités ce lundi. / La Presse Canadienne

C'est ce lundi que le Réseau express métropolitain (REM) reprend ses activités. 

Il était sur pause depuis six semaines pour permettre la réalisation de tests en vue de l'agrandissement du réseau prévu cet automne. 

Les trains circuleront pour l'instant avec un horaire réduit, soit du lundi au vendredi de 5h30 à environ 20h30. Des navettes seront proposées les soirs et les fins de semaine.

Le REM sera accessible en libre accès pour les deux prochaines semaines, tout comme les navettes, afin d'atténuer les impacts des fermetures.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, parler des tests qui étaient nécessaires durant une partie de l'été. Le chroniqueur à la circulation, Marc Brière, parle ensuite de la nouvelle mise en service de l'antenne de Deux-Montagnes.

Ce dernier évoque que les usagers ont de grand doute sur la fiabilité du service du REM. Il a d'ailleurs recueilli quelques commentaires... 

Notons que l'accès au REM est gratuit jusqu'à la fin d'août.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Comme si les parents n'avaient plus de filtre» -Christian Leclair
Radio textos
«Comme si les parents n'avaient plus de filtre» -Christian Leclair
0:00
24:24
«Les agents de bord ont un capital de sympathie assez incroyable en ce moment»
Radio textos
«Les agents de bord ont un capital de sympathie assez incroyable en ce moment»
0:00
27:39

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Rentrée scolaire: la Marraine étoilée distribue des milliers de sacs à dos
Enfants vulnérables
Rentrée scolaire: la Marraine étoilée distribue des milliers de sacs à dos
Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»
L'acteur Patrice Godin parle de son nouveau défi
Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»
La stratégie à succès de la ville de Baltimore dans l'oeil de Luc Ferrandez
Réduction des homicides
La stratégie à succès de la ville de Baltimore dans l'oeil de Luc Ferrandez
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
Tristes histoires des voyageurs pris au piège
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
«On vit de l'adversité et je vois ça comme une opportunité» -Danny Maciocia
Trois revers d'affilée pour les Alouettes
«On vit de l'adversité et je vois ça comme une opportunité» -Danny Maciocia
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Un marché lucratif
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Le film «Les guerrières de la K-pop» au sommet des écoutes sur Netflix
Cinéma
Le film «Les guerrières de la K-pop» au sommet des écoutes sur Netflix
Pénalité financière pour le no-show: «C'est compliqué à mettre en application»
Plusieurs restaurateurs n'imposent pas le 10$
Pénalité financière pour le no-show: «C'est compliqué à mettre en application»
Sport amateur et parents cinglés: «Le problème est plus sérieux qu'on pense»
Défi du Trait-Carré de Québec
Sport amateur et parents cinglés: «Le problème est plus sérieux qu'on pense»
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
Travaux à Montréal
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
Sommet à Washington: «Les leaders européens sont essentiels à la paix»
Guerre Ukraine-Russie
Sommet à Washington: «Les leaders européens sont essentiels à la paix»
Grève à Air Canada: «C'est un casse-tête sans nom»
Conflit de travail
Grève à Air Canada: «C'est un casse-tête sans nom»
Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»
Chaos créé par le conflit de travail
Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
Témoignage attendu de ministres caquistes
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00