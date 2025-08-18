Transport collectif

C'est ce lundi que le Réseau express métropolitain (REM) reprend ses activités.

Il était sur pause depuis six semaines pour permettre la réalisation de tests en vue de l'agrandissement du réseau prévu cet automne.

Les trains circuleront pour l'instant avec un horaire réduit, soit du lundi au vendredi de 5h30 à environ 20h30. Des navettes seront proposées les soirs et les fins de semaine.

Le REM sera accessible en libre accès pour les deux prochaines semaines, tout comme les navettes, afin d'atténuer les impacts des fermetures.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, parler des tests qui étaient nécessaires durant une partie de l'été. Le chroniqueur à la circulation, Marc Brière, parle ensuite de la nouvelle mise en service de l'antenne de Deux-Montagnes.

Ce dernier évoque que les usagers ont de grand doute sur la fiabilité du service du REM. Il a d'ailleurs recueilli quelques commentaires...

Notons que l'accès au REM est gratuit jusqu'à la fin d'août.