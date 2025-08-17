Au Club du dimanche, l’animatrice Valérie Beaudoin s’entretient avec une femme pétillante, extrêmement créative, plus forte que nature, qui est partie de rien pour créer une compagnie prolifique offrant des produits délicieux...

Écoutez l’autrice, animatrice et conférencière Geneviève Everell, connue sous le nom de Miss Sushi, qui parle de ses projets et de ses passions, la bouffe et les communications, à l’émission Même le week-end.

L’entreprise Sushi à la maison, qui a été fondée en 2008, a plusieurs antennes au Québec, même aux Îles de la Madeleine.

Elle propose des sushis réinventés dans un cadre différent…

Au cours de cette dynamique conversation, elle parle de son enfance difficile, qui ne l'a pas empêché de développer ses ambitions d'entrepreneuse. Elle évoque notamment sa grande résilience au fil des années.

«J'ai déchiqueté le cercle», lance-t-elle.