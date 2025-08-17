Une pratique répandue au Québec

La géolocalisation est une pratique plus répandue qu'on pourrait le croire: de nombreux couples y trouvent des avantages, notamment d'un point de vue de la logistique et d'organisation familiale.

Or, c’est un sujet qui peut engendrer des débats houleux, car les dérives sont possibles…

Chose certaine, cet outil numérique disponible sur les téléphones cellulaires est de plus en plus banalisé.

D'ailleurs, quels sont les effets néfastes potentiels sur un couple?

