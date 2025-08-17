 Aller au contenu
Société
Une pratique répandue au Québec

La géolocalisation entre partenaires: les bons côtés et les dérives...

par 98.5

Entendu dans

Même le week-end

le 17 août 2025 09:28

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Evelyne Audet
Evelyne Audet

et autres

La géolocalisation entre partenaires: les bons côtés et les dérives...
Les coanimateurs de l'émission Même le week-end / Adobe Stock

La géolocalisation est une pratique plus répandue qu'on pourrait le croire: de nombreux couples y trouvent des avantages, notamment d'un point de vue de la logistique et d'organisation familiale. 

Or, c’est un sujet qui peut engendrer des débats houleux, car les dérives sont possibles…

Chose certaine, cet outil numérique disponible sur les téléphones cellulaires est de plus en plus banalisé.

D'ailleurs, quels sont les effets néfastes potentiels sur un couple?

Écoutez Maude Goyer, chroniqueuse au 98.5, qui traite de ce sujet dans un texte publié par La Presse, dimanche matin.

«D’où vient ce besoin de savoir où est l’autre, à tout moment? J’ai parlé à différents experts. L’une des premières raisons, c’est le côté pratico-pratique. Et la géolacalisation peut être efficace et s'avérer une bonne chose, mais... »

Maude Goyer

