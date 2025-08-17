 Aller au contenu
Société
Plusieurs Canadiens sont au bout de la corde

Loyer: une personne sur trois débourse au moins 50% de son revenu

par 98.5

0:00
7:56

Entendu dans

Même le week-end

le 17 août 2025 08:42

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
François Gagnon
François Gagnon
Loyer: une personne sur trois débourse au moins 50% de son revenu
Le chroniqueur François Gagnon / Cogeco Média

Plus du tiers des locataires canadiens consacrent au moins la moitié de leurs revenus à leur loyer, d’après un récent sondage.

Dans un article publié cette semaine, La Presse Canadienne se réfère à un rapport de Rentals.ca.

Écoutez le chroniqueur économique François Gagnon, qui parle du coût élevé d’un loyer au pays, ce que rend la vie très difficile à bien des gens.

«34% des gens consacre plus de 50% de leur revenu pour se loger. Ainsi, seulement une personne sur cinq parvient à trouver un logement qui leur convient.»

François Gagnon

Selon la la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), un loyer devrait représenter 35% des revenus et 39% pour obtenir une hypothèque.

Autres sujets abordés

  • Pendant ce temps, les ventes résidentielles ont augmenté en juillet.
  • Taux directeur: que fera la Banque du Canada pour le reste de l'année?
