Plusieurs Canadiens sont au bout de la corde

Plus du tiers des locataires canadiens consacrent au moins la moitié de leurs revenus à leur loyer, d’après un récent sondage.

Dans un article publié cette semaine, La Presse Canadienne se réfère à un rapport de Rentals.ca.

Écoutez le chroniqueur économique François Gagnon, qui parle du coût élevé d’un loyer au pays, ce que rend la vie très difficile à bien des gens.