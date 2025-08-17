Plusieurs Canadiens sont au bout de la corde

Plus du tiers des locataires canadiens consacrent au moins la moitié de leurs revenus à leur loyer, d’après un récent sondage.
Dans un article publié cette semaine, La Presse Canadienne se réfère à un rapport de Rentals.ca.
Écoutez le chroniqueur économique François Gagnon, qui parle du coût élevé d’un loyer au pays, ce que rend la vie très difficile à bien des gens.
«34% des gens consacre plus de 50% de leur revenu pour se loger. Ainsi, seulement une personne sur cinq parvient à trouver un logement qui leur convient.»
Selon la la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), un loyer devrait représenter 35% des revenus et 39% pour obtenir une hypothèque.
Autres sujets abordés
- Pendant ce temps, les ventes résidentielles ont augmenté en juillet.
- Taux directeur: que fera la Banque du Canada pour le reste de l'année?