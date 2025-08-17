Le chef joue-t-il son poste au PCC?

Le chef conservateur Pierre Poilievre part favori dans la circonscription très conservatrice de Battle River–Crowfoot. Mais, son vrai défi n’est pas de gagner l’élection partielle, lundi, mais d’obtenir une part suffisamment convaincante pour qu’il puisse demeurer le chef du Parti conservateur du Canada (PCC)…

La circonscription albertaine n’a pas été choisie au hasard par M. Poilievre. Le 28 avril, le conservateur Damien Kurek y avait décroché 82 % des voix. D’ailleurs, Battle River–Crowfoot est un bastion conservateur historique. Les scores varient de 70% à 83%, d’une élection à l’autre. C’est énorme.

Cette élection partielle a été déclenchée, car M. Poilievre n’a pas gagné son siège dans la circonscription de Carleton, en Ontario, qu’il représentait depuis 20 ans.

Depuis l'élection fédérale d'avril, son collègue Damien Kurek a démissionné.

