Le volleyball de plage est à l’honneur cette semaine à Montréal en raison de la tenue du prestigieux Beach Pro Tour. Du 13 au 17 août, les meilleures formations de la planète s'affrontent lors du tournoi Montreal Beach Pro Tour.

Le parc Jean-Drapeau a été transformé pour l’occasion. On a notamment installé un stade temporaire de plus de 3000 places sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Écoutez le promoteur du tournoi, Joseph Limare, qui est aussi directeur général de Beach Volleyball Événement; il s'entretient avec les coanimateurs Jean-François Baril et Valérie Beaudoin, dimanche.

4000 personnes ont assisté aux différents matchs du tournoi samedi au parc Jean-Drapeau.

Les foules montréalaises impressionnent d'ailleurs les athlètes qui ont joué dans le tournoi jusqu'à présent.