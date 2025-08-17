 Aller au contenu
Sports
Volleyball de plage

Montreal Tournoi Beach Pro Tour: «C'est un bel élan dans la métropole»

par 98.5

0:00
8:04

Entendu dans

Même le week-end

le 17 août 2025 07:53

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Montreal Tournoi Beach Pro Tour: «C'est un bel élan dans la métropole»
4000 personnes ont assisté aux différents matchs du tournoi samedi au parc Jean-Drapeau. / Adobe Stock

Le volleyball de plage est à l’honneur cette semaine à Montréal en raison de la tenue du prestigieux Beach Pro Tour. Du 13 au 17 août, les meilleures formations de la planète s'affrontent lors du tournoi Montreal Beach Pro Tour.

Le parc Jean-Drapeau a été transformé pour l’occasion. On a notamment installé un stade temporaire de plus de 3000 places sur le circuit Gilles-Villeneuve. 

Écoutez le promoteur du tournoi, Joseph Limare, qui est aussi directeur général de Beach Volleyball Événement; il s'entretient avec les coanimateurs Jean-François Baril et Valérie Beaudoin, dimanche.

4000 personnes ont assisté aux différents matchs du tournoi samedi au parc Jean-Drapeau.

Les foules montréalaises impressionnent d'ailleurs les athlètes qui ont joué dans le tournoi jusqu'à présent.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Nous, les Roses, sommes un club qui a de l’ambition» -Robert Rositoiu
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
«Nous, les Roses, sommes un club qui a de l’ambition» -Robert Rositoiu
0:00
11:22
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
Bonsoir les sportifs
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
0:00
17:08

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Quels sont les bienfaits du populaire kombucha?
Boisson fermentée à base de thé sucré
Quels sont les bienfaits du populaire kombucha?
Air Canada: la grève se poursuit malgré l'ordonnance du fédéral
Le syndicat contestera la décision du gouvernement
Air Canada: la grève se poursuit malgré l'ordonnance du fédéral
«Ça fait 20 ans que je roule des makis» -Geneviève Everell, alias Miss Sushi
Club du dimanche
«Ça fait 20 ans que je roule des makis» -Geneviève Everell, alias Miss Sushi
Activités familiales: cerfs-volants, spéléologie et dinausores
Au cours de l'été
Activités familiales: cerfs-volants, spéléologie et dinausores
Musique: l'extrême popularité du jeu de société Hitster
Déjà vendu dans une cinquantaine de pays
Musique: l'extrême popularité du jeu de société Hitster
Le chef Oussama Ben Tanfous cuisine du poulet en formule brunch...
Chronique épicurienne
Le chef Oussama Ben Tanfous cuisine du poulet en formule brunch...
Intervention d’Ottawa dans le conflit chez Air Canada: «C'est une aberration»
La ministre ordonne le retour au travail
Intervention d’Ottawa dans le conflit chez Air Canada: «C'est une aberration»
La géolocalisation entre partenaires: les bons côtés et les dérives...
Une pratique répandue au Québec
La géolocalisation entre partenaires: les bons côtés et les dérives...
«Neuville, une magnifique petite ville à 20 minurtes de Québec»
Chronique Arpents verts
«Neuville, une magnifique petite ville à 20 minurtes de Québec»
Nos bassins et cours d’eau sont-ils en danger?
L'eau potable, un problème grandissant au Québec
Nos bassins et cours d’eau sont-ils en danger?
Loyer: une personne sur trois débourse au moins 50% de son revenu
Plusieurs Canadiens sont au bout de la corde
Loyer: une personne sur trois débourse au moins 50% de son revenu
Partielle en Alberta: «C’est l’ampleur de la victoire qui importe à Poilievre»
Le chef joue-t-il son poste au PCC?
Partielle en Alberta: «C’est l’ampleur de la victoire qui importe à Poilievre»
Au Québec, que faire avec nos vêtements que l’on veut donner?
Usagés, mais dans un état acceptables
Au Québec, que faire avec nos vêtements que l’on veut donner?
Retour des activités chez Air Canada: plus de 700 vols sont à reprendre
Intervention d'Ottawa dans le conflit
Retour des activités chez Air Canada: plus de 700 vols sont à reprendre
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00