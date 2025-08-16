 Aller au contenu
Rentrée scolaire

Plus de 4000 postes d’enseignants à combler: «Ça reste préoccupant»

par 98.5

0:00
8:00

Entendu dans

Même le week-end

le 16 août 2025 10:59

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Plus de 4000 postes d’enseignants à combler: «Ça reste préoccupant»
La rentrée scolaire est dans deux semaines, et il reste toujours plus de 4000 postes d’enseignants à combler. / WavebreakmediaMicro / Adobe stock

Alors que les enfants réintègrent les classes dans moins de deux semaines, il reste toujours plus de 4000 postes d’enseignants à combler.

Bernard Drainville, le ministre de l’Éducation, se félicite d’avoir 96% de sièges pourvus, comparativement à 94% à pareille date l’an dernier, ce qui représentait alors une recherche de 5704 enseignants. 

Comment les parents réagissent-ils à cette nouvelle à l'approche de la rentreé scolaire?

Écoutez Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), en discuter à l'émission Même le week-end.

«Je suis contente de savoir qu'il en manque moins que dans les années précédentes, mais ça reste préoccupant de savoir qu'il y a encore 4000 et quelques postes à combler d'ici les deux prochaines semaines.»

Mélanie Laviolette

