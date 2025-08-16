Rentrée scolaire

Alors que les enfants réintègrent les classes dans moins de deux semaines, il reste toujours plus de 4000 postes d’enseignants à combler.

Bernard Drainville, le ministre de l’Éducation, se félicite d’avoir 96% de sièges pourvus, comparativement à 94% à pareille date l’an dernier, ce qui représentait alors une recherche de 5704 enseignants.

Comment les parents réagissent-ils à cette nouvelle à l'approche de la rentreé scolaire?

Écoutez Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), en discuter à l'émission Même le week-end.