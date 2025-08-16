La fatigue au volant peut être criminelle, comme l'a signalé cette semaine la coroner Me Mélanie Ricard. En effet, plus de 24% des accidents mortels survenus au Québec entre 2020 et 2024 seraient causés pas la fatigue au volant.

Y aurait-il une façon d’intervenir plus facilement sur le terrain auprès des personnes aux facultés affaiblies?

Écoutez André Durocher, directeur Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière et ancien policier, en discuter à l'émission Même le week-end.