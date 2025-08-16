 Aller au contenu
Société
Sécurité routière

Fatigue au volant: «Ça peut être criminel, mais c'est très difficile à prouver»

le 16 août 2025 08:10

Valérie Beaudoin
Evelyne Audet
La fatigue au volant peut être criminelle. / Maksym / Adobe stock

La fatigue au volant peut être criminelle, comme l'a signalé cette semaine la coroner Me Mélanie Ricard. En effet, plus de 24% des accidents mortels survenus au Québec entre 2020 et 2024 seraient causés pas la fatigue au volant. 

Y aurait-il une façon d’intervenir plus facilement sur le terrain auprès des personnes aux facultés affaiblies? 

Écoutez André Durocher, directeur Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière et ancien policier, en discuter à l'émission Même le week-end.

«Durant la période des vacances, que ce soit l'été ou durant la période des Fêtes, c'est là que très souvent, on a des collisions qui sont liées à la fatigue, parce que les gens essaient de mettre plusieurs activités dans une courte période.»

André Durocher

