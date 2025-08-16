Les agents de bord d’Air Canada sont officiellement en grève depuis la nuit entre vendredi et samedi, causant l'annulation de centaines de vols.

À quoi doit-on s'attendre pour la suite des choses?

Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste au réseau Cogeco, qui est sur place à l'aéroport Montréal-Trudeau, suivi de Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire de l’aéronautique et de l’avion civile et professeur à l’UQAM.