Les agents de bord d’Air Canada sont officiellement en grève depuis la nuit entre vendredi et samedi, causant l'annulation de centaines de vols.
À quoi doit-on s'attendre pour la suite des choses?
Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste au réseau Cogeco, qui est sur place à l'aéroport Montréal-Trudeau, suivi de Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire de l’aéronautique et de l’avion civile et professeur à l’UQAM.
«Il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 25 000 Canadiens qui sont partis qui veulent revenir à la maison, mais qui ne peuvent pas revenir à la maison. Donc, c'est ça qui est extrêmement préoccupant.»