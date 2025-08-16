Blessure de Kirby Dach du Canadien

En raison d'une blessure survenue en février, Kirby Dach des Canadiens de Montréal ne sera peut-être pas présent pour le premier match de la saison.
Écoutez Gabriel Perreault, physiothérapeute du sport qui a travaillé pour l’Océanic de Rimouski, Hockey Québec et le Camp des recrues du Canadien, discuter de cette blessure à Même le week-end.
«Pourquoi on prend autant de temps normalement avant de le renvoyer? On veut s'assurer que plus on le renvoie au jeu tard, plus le tendon va être devenu un ligament. Donc on s'assure que le greffon va rester solide.»