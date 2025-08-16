Blessure de Kirby Dach du Canadien

En raison d'une blessure survenue en février, Kirby Dach des Canadiens de Montréal ne sera peut-être pas présent pour le premier match de la saison.

Écoutez Gabriel Perreault, physiothérapeute du sport qui a travaillé pour l’Océanic de Rimouski, Hockey Québec et le Camp des recrues du Canadien, discuter de cette blessure à Même le week-end.