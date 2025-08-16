Rencontre de François Legault avec son caucus

Le premier ministre du Québec, François Legault, a rencontré les membres de son caucus cette semaine afin de discuter de stratégies pour regagner la confiance des électeurs.
Écoutez Jeremy Ghio, chroniqueur politique, faire le point sur cette rencontre, à l'émission Même le week-end.
«Quand on entend François Legault cette semaine, j'avais un peu l'impression qu'il disait que tous ses problèmes à la Coalition Avenir Québec, c'était à cause de trois ou quatre virgules, puis deux ou trois mots mal compris dans des communiqués de presse.»
Autres sujets abordés
- Commission Gallant: Karl Malenfant avait rencontré plusieurs fois les élus et employés politiques avant le fiasco SAAQclic;
- Élection partielle à surveiller: Pierre Poilievre s’inspire d'Éric Duhaime dans ses slogans.