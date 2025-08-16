Mise sous tutelle du service de police

Un accord a été passé entre l’administration de Donald Trump et les autorités de la ville de Washington concernant la gestion du service de police de la ville.
Écoutez Valérie Beaudoin faire le point à l'occasion de sa revue de presse, samedi.
«Je rappelle que Donald Trump avait mis sous tutelle le service de police, en plus de demander à la Garde nationale d'intervenir, ainsi qu'à des agents du FBI. Il y a une plainte qui avait été déposée par le procureur de Washington. Et finalement, hier, il y a un juge qui a forcé les deux parties à trouver un terrain d'entente.»
Autres sujets abordés
- La grève des agents de bord d'Air Canada;
- Le Devoir: L'ouragan «Katrina», qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, 20 ans plus tard;
- La Tribune: La mairesse d’East Angus menacée par son voisin avec une tronçonneuse.