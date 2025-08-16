De nombreux voyageurs touchés

La grève des agents de bord d'Air Canada touche de nombreux Québécois. Certains sont coincés à l'étranger tandis que d'autres attendent de pouvoir commencer leur voyage.
Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste au réseau Cogeco, qui est sur place à l'aéroport Montréal-Trudeau, faire le point sur la situation.
«Ce qu'on me raconte beaucoup sur le terrain, c'est que jusqu'à la dernière seconde, Air Canada a laissé planer le doute par rapport à une possible résolution de grève. Or, ce n'est pas le cas.»