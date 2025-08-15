 Aller au contenu
Bonsoir les sportifs

Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif

par 98.5

0:00
12:02

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 15 août 2025 21:53

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Jean-Francois Baril / Cogeco Média

Curieux de connaître les coulisses derrière un bulletin sportif?

Écoutez Hugo Montreuil, rédacteur et archiviste à RDS, expliquer le processus de création du bulletin Sports 30. 

«Le but du rédacteur, c’est de raconter une histoire dans le match. Peu importe quoi, il faut trouver une histoire ou une statistique intéressante. Parfois, c’est très facile, comme Ovechkin qui est à un but de battre le record de Wayne Gretzky, et l’histoire se raconte d’elle-même. D’autres fois, c’est plus difficile, alors on se concentre sur une série de défaites ou de victoires d’une équipe. »

Hugo Montreuil

