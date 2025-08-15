Bonsoir les sportifs

«Le but du rédacteur, c’est de raconter une histoire dans le match. Peu importe quoi, il faut trouver une histoire ou une statistique intéressante. Parfois, c’est très facile, comme Ovechkin qui est à un but de battre le record de Wayne Gretzky, et l’histoire se raconte d’elle-même. D’autres fois, c’est plus difficile, alors on se concentre sur une série de défaites ou de victoires d’une équipe. »