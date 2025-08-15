Une première dans l'histoire des Jeux Olympiques

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, le comité des Jeux de Los Angeles a annoncé jeudi l’ouverture de ses sites de compétition à des contrats de parrainage de nom.

Écoutez Hughes Léger, Directeur Général de Tennis Montréal et spécialiste en marketing sportif, aborder le sujet au micro d'Evelyne Audet.