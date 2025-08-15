 Aller au contenu
Une première dans l'histoire des Jeux Olympiques

Les droits de nommage des sites des J.O de Los Angeles seront mis en vente

Entendu dans

Les amateurs de sports avec Evelyne Audet

le 15 août 2025 20:52

Evelyne Audet
Les droits de nommage des sites des J.O de Los Angeles seront mis en vente
Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, le comité des Jeux de Los Angeles a annoncé jeudi l’ouverture de ses sites de compétition à des contrats de parrainage de nom.

Écoutez Hughes Léger, Directeur Général de Tennis Montréal et spécialiste en marketing sportif, aborder le sujet au micro d'Evelyne Audet.

«Une commandite représente de nouveaux revenus pour le comité organisateur de Los Angeles. Rappelons qu’ils travaillent sur un budget de 7,1 milliards. Ce sont des Jeux qui vont coûter extrêmement cher, donc toutes les nouvelles sources de revenus potentielles seront les bienvenues. Et même les sites déjà existants qui bénéficient de droits de nommage — je pense notamment au SoFi Stadium, qui est très connu — les commanditaires actuels pourront conserver leur nom seulement s’ils achètent de nouveau ces droits pour les Jeux Olympiques. »

Hugues Léger

Autres sujets abordés:

  • Les vedettes s'arrachent les clubs de football anglais;
  • Ça ne va pas très bien pour le joueur de tennis français Térence Atmane;
  • Le ou les titulaires des droits de diffusion francophone du hockey des Canadiens bientôt annoncés.
