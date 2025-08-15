L'état de santé de Kirby Dach préoccupe le CH

Dans une entrevue avec un journaliste du site NHL.com, le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, a tenu des propos assez inquiétants sur l’état de santé de Kirby Dach.

Cela remet de l'avant le manque criant d'un deuxième centre de qualité pour le tricolore.

Écoutez Jean-François Chaumont de NHL.com commenter l’entrevue qu’un de ses collègues a réalisée avec Kent Hughes.