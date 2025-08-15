L'état de santé de Kirby Dach préoccupe le CH

Dans une entrevue avec un journaliste du site NHL.com, le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, a tenu des propos assez inquiétants sur l’état de santé de Kirby Dach.
Cela remet de l'avant le manque criant d'un deuxième centre de qualité pour le tricolore.
Écoutez Jean-François Chaumont de NHL.com commenter l’entrevue qu’un de ses collègues a réalisée avec Kent Hughes.
«Pas plus tard que l’an dernier, très peu de gens auraient pu prédire une transaction aussi surprenante que l’arrivée de Patrick Lainé à Montréal. La transaction a eu lieu le 19 août avec les Blue Jackets de Columbus. Il reste donc encore du temps. Si Gordon souhaite bouger, c’est possible au camp d’entraînement, ou juste avant le début de la saison, ou alors le statu quo sera maintenu. »
Autre sujet abordé:
- Et si le CH opte pour le statu quo, qui sera le deuxième centre?