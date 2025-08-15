 Aller au contenu
Hockey
L'état de santé de Kirby Dach préoccupe le CH

«Je ne serais pas surpris que Gorton et Hughes tentent d'obtenir du renfort»

par 98.5

0:00
9:56

Entendu dans

Les amateurs de sports avec Evelyne Audet

le 15 août 2025 19:02

Avec

Evelyne Audet
Evelyne Audet
«Je ne serais pas surpris que Gorton et Hughes tentent d'obtenir du renfort»
Kirby Dach ne pourrait pas être en mesure de débuter la saison. / AP Photo/Tony Gutierrez

Dans une entrevue avec un journaliste du site NHL.com, le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, a tenu des propos assez inquiétants sur l’état de santé de Kirby Dach.

Cela remet de l'avant le manque criant d'un deuxième centre de qualité pour le tricolore.

Écoutez Jean-François Chaumont de NHL.com commenter l’entrevue qu’un de ses collègues a réalisée avec Kent Hughes.

«Pas plus tard que l’an dernier, très peu de gens auraient pu prédire une transaction aussi surprenante que l’arrivée de Patrick Lainé à Montréal. La transaction a eu lieu le 19 août avec les Blue Jackets de Columbus. Il reste donc encore du temps. Si Gordon souhaite bouger, c’est possible au camp d’entraînement, ou juste avant le début de la saison, ou alors le statu quo sera maintenu. »

Jean-François Chaumont

Autre sujet abordé:

  • Et si le CH opte pour le statu quo, qui sera le deuxième centre?
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Place au Pro-Am Sun Life à Québec
Les amateurs de sports
Place au Pro-Am Sun Life à Québec
0:00
7:39
«Je pense que le Canadien aimerait s'entendre un an à l'avance»
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
«Je pense que le Canadien aimerait s'entendre un an à l'avance»
0:00
14:09

Dernièrement dans Les amateurs de sports avec Evelyne Audet

Voir tout
3,5 milliards US$: voilà le prix minimum pour une franchise de la NBA à Montréal
Basé sur la valeur des Grizzlies de Memphis
3,5 milliards US$: voilà le prix minimum pour une franchise de la NBA à Montréal
Plus de la moitié des piscines municipales au Canada sont en fin de vie
Natation Canada tire la sonnette d'alarme
Plus de la moitié des piscines municipales au Canada sont en fin de vie
«Je ne sais pas comment qualifier Joel Waterman tellement il est pitoyable»
Les Amateurs de sports
«Je ne sais pas comment qualifier Joel Waterman tellement il est pitoyable»
La contrefaçon de bâtons de hockey en forte hausse depuis la pandémie
Les Amateurs de sports
La contrefaçon de bâtons de hockey en forte hausse depuis la pandémie
«La dernière victoire des Alouettes au TD Place remonte au 20 août 2015»
Le football de la LCF
«La dernière victoire des Alouettes au TD Place remonte au 20 août 2015»
Le Québec a les devants aux Jeux du Canada avec une récolte de 94 médailles
À St-Jean de Terre-Neuve
Le Québec a les devants aux Jeux du Canada avec une récolte de 94 médailles
Ne risque-t-on pas de diluer le talent?
6e équipe féminine universitaire
Ne risque-t-on pas de diluer le talent?
«Je crois qu'il a besoin d'une nouvelle opportunité» -Patrice Bernier
Jules Anthony-Vilsaint échangé à Toronto
«Je crois qu'il a besoin d'une nouvelle opportunité» -Patrice Bernier
Samuel Montembeault: seul gardien québécois actif dans la LNH
Olivier Rodrigue quitte pour la KHL
Samuel Montembeault: seul gardien québécois actif dans la LNH
Comment s'entraîner dans des conditions étouffantes?
Été caniculaire
Comment s'entraîner dans des conditions étouffantes?
«Le défi, c'est d'assurer la pérénnité» -Annie Larouche
Les Roses de Montréal
«Le défi, c'est d'assurer la pérénnité» -Annie Larouche
Jhoan Duran: la nouvelle sensation des Phillies
Des rapides à 103 milles à l'heure
Jhoan Duran: la nouvelle sensation des Phillies
«Je pense que le Canadien aimerait s'entendre un an à l'avance»
Nouveau contrat pour Lane Hutson
«Je pense que le Canadien aimerait s'entendre un an à l'avance»
«C'est une super belle vitrine d'avoir les meilleurs chez nous»
Volleyball de plage à Montréal
«C'est une super belle vitrine d'avoir les meilleurs chez nous»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
En direct
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
En ondes jusqu’à 21:00